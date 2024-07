video suggerito

Ondate di calore su Napoli, da domani 9 luglio temperature sopra i 37 gradi Ondata di calore su tutta la Campania, da domani bollino giallo su Napoli: temperature percepite fino a 37 gradi e nuovo aumento da giovedì. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il meteo su Napoli e la Campania

Arriva il caldo africano su Napoli e la Campania: e da domani le temperature schizzeranno ben al di sopra delle medie degli ultimi giorni. Per martedì 9 e mercoledì 10 luglio, il Ministero della Salute ha messo il bollino giallo su Napoli, dove la temperatura massima percepita toccherà i 37 gradi nelle ore più calde, con un aumento di 4-5 gradi rispetto a quella effettiva. Ma in generale sono attesi giorni di grande caldo per tutta la settimana, che si annuncia una delle più roventi di questa estate in corso. Se oggi le massime sono attese fino a 30 gradi, con 33 gradi percepiti, da domani la situazione cambierà drasticamente.

Alle 8 del mattino di domani, martedì 9 luglio, sono attesi 23 gradi che poi diventeranno 33 alle 14, con un'escursione termica importante (+10). Ma non solo: la temperatura percepita sarà di 37 gradi, con afa e umidità in aumento di pari passo. Anche mercoledì 10 luglio la situazione sarà identica, con la differenza che già dalla notte le temperature non scenderanno sotto i 25 gradi: alle 8 del mattino sono attesi già 27 gradi, che diventeranno nuovamente 33 per ora di pranzo e 37 percepiti. Uno sbalzo termico minore, ma con il risultato identico. Nei giorni successivi il quadro meteorologico non cambierà: si preannunciano punte di 34 gradi nelle ore più calde, con le temperature percepite che arriveranno attorno ai 38 attorno alle due del pomeriggio. E non sono escluse nuove allerte, stavolta di colore arancione o superiore, da parte del Ministero della Salute.

Il bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute