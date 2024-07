video suggerito

Meteo Napoli e Campania, temperature sopra i 30 gradi ed afa nel fine settimana 6-7 luglio Tornano caldo ed afa nel fine settimana ma il Maestrale contrasterà almeno fino a sabato il Libeccio. Situazione meteorologica stabile ancora per qualche giorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La situazione meteo in Campania

Fine settimana pienamente estivo su Napoli e sulla Campania nel fine settimana del 6-7 luglio: le temperature torneranno sopra i 30 gradi, con afa e umidità soprattutto nelle ore notturne. E domenica è atteso un po' di vento da di libeccio, che porterà dunque ad un aumento delle temperature percepite. Insomma, una manna per chi potrà godersi qualche giorno al mare, un po' meno per chi resta in città a lavorare, e soprattutto per chi sarà costretto a percorrere lunghe distanze in automobile, che torneranno ad essere delle gabbie infuocate in cui trascorrere tempo bloccati nel traffico.

Quest'oggi, venerdì 5 luglio, il meteo sarà più clemente: merito del maestrale, che arriva da nord-ovest e dunque porterà ad un lieve contenimento delle temperature ma soprattutto azzererà l'umidità, particolarmente sofferta negli ultimi giorni. Proprio per questo le temperature resteranno al di sotto dei 30 gradi, con valori massimo fino a 27 gradi, con serata in cui, soprattutto all'interno, si potrà godere di un vero e proprio rinfresco dell'aria. Fenomeno che non durerà, perché sabato 6 luglio il Maestrale lascerà lentamente il posto al libeccio, che soffiando da sud-ovest porterà invece di nuovo aria calda dall'Africa, con temperature in rapido aumento e già nuovamente vicine ai 30 gradi. Fortunatamente, lo "scontro" tra Maestrale e Libeccio farà sì che si crei una sorta di "parità" tra i due, con effetti positivi e negativi che si annulleranno a vicenda. Domenica 7 luglio il cambio repentino: il libeccio la farà da padrone, e le temperature schizzeranno di nuovo sopra i 30 gradi, portando anche afa ed umidità nelle ore notturne.