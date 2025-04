video suggerito

Le previsioni meteo per Napoli e Campania: temperature primaverili ma ancora forti venti Venti forti e sole nei prossimi giorni su Napoli e Campania, ma niente piogge. In compenso, un brusco calo delle temperature soprattutto di notte.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Temperature primaverili, ma ancora forte vento su Napoli e in Campania: colpa di un vortice di aria fredda arrivato dalla Russia, che fortunatamente ha esaurito il suo carico di pioggia prima di arrivare in Campania ma che in compenso ha portato venti freddi che hanno fatto calare rapidamente le temperature, salite fino a 22 gradi sabato scorso, e rientrate ora nelle medie stagionali.

Già nella giornata di domenica 6 aprile, era scattata l'allerta meteo di colore giallo per forti venti e mare agitato su tutta la regione, ma senza piogge. Anche se l'allerta è finita alla mezzanotte appena trascorsa, non è escluso che nei prossimi giorni possano esserci nuove allerte. Difficile invece vedere pioggia: per questa settimana, il cielo sarà per lo più sgombro da nubi. Ma in vista di Pasqua sono attesi nuovi vortici di aria fredda in arrivo dal Nord Europa: nei prossimi giorni i quadri meteorologici saranno più chiari, ma al momento tutto lascia credere che tra Pasqua e Pasquetta la Campania si ritroverà sotto la pioggia.

In questi giorni, invece, sole e forti raffiche di vento si alterneranno nel corso della giornata. Situazione leggermente diversa nelle zone più alte della Campania, dove il calo della temperatura, soprattutto nelle ore notturno, comporterà il fenomeno della nebbia dovuto appunto al rapido raffreddamento del terreno dopo una giornata prevalentemente soleggiata. Esclusa ovviamente la neve, anche se il vento forte soprattutto in piena notte porterà ad una percezione delle temperature ancora più basse di quelle effettive. Le massime non supereranno invece i 16 gradi.