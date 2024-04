video suggerito

Antonino Cannavacciuolo apre un punto ristoro a Napoli nell’aeroporto di Capodichino Nell’area delle partenze dell’aeroporto di Napoli-Capodichino arriva il Banco di Cannavacciuolo, il primo punto ristoro dello chef di Vico Equense a Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Antonino Cannavacciuolo "sbarca" anche a Napoli: lo chef a tre stelle di Vico Equense aprirà infatti un punto ristoro nell'area delle partenze dell'aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino. Un "Banco di Cannavacciuolo" da 70 posti, dove sarà possibile mangiare piatti tipici della cucina partenopea e gli immancabili dolci napoletani: sfogliatelle, babà, ma anche arancini, pizze e il famigerato "cuoppo" napoletano, senza dimenticare lasagne, polpette e parmigiana di melanzane. Ci saranno anche piatti bio e healthy, per un menu che dunque sarà "aperto" a tutti.

Strategicamente parlando, l'area delle partenze sarà quella dove verrà allestito il punto, presumibilmente già nelle prossime settimane. L'attesa è tanta anche per i napoletani che vorranno visitarla magari in attesa di partire o semplicemente perché di passaggio. Non è chiaro se all'inaugurazione ci sarà anche lo chef partenopeo, noto al grande pubblico anche per le sue partecipazioni televisive a programmi di successo come Cucine da Incubo e Masterchef, entrambi format televisivi del gruppo Banijay. Ma in città l'attesa è già altissima: 70 coperti, colore azzurro, il Banco di Cannavacciuolo si prepara insomma al grande "esordio" in vista della stagione turistica partenopea.