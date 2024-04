video suggerito

Spari in pieno giorno contro il cantiere della scuola elementare a Pianura: indagano i carabinieri Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi questa mattina, giovedì 11 aprile, nel cantiere per la nuova sede della scuola Massimo Troisi a Pianura, periferia Ovest di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Indagini in corso per chiarire quanto accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 11 aprile, a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli: alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro il cantiere in cui si sta realizzando la nuova sede della scuola elementare Massimo Troisi, in via Provinciale Napoli.

Stando a una prima ricostruzione, i colpi di pistola avrebbero colpito alcuni macchinari da lavoro in sosta nell'area del cantiere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pianura, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica, nonché la matrice dell'evento e individuare i responsabili. Al momento, non si esclude nessuna possibilità.