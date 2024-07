video suggerito

Raid nel distributore di benzina a Caivano: spari contro le auto e le colonnine in pieno giorno Spari in un’area di servizio a Caivano (Napoli), lungo la statale Sannitica; almeno una decina di colpi esplosi contro l’impianto e i veicoli parcheggiati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Sarebbero arrivati nell'area di servizio lungo la statale Sannitica a bordo di un'automobile e avrebbero cominciato a sparare verso le colonnine del distributore di benzina e verso alcune vetture parcheggiate. Ricostruzione, in via di accertamento, del raid andato in scena a Caivano, in provincia di Napoli, intorno alle 15 di oggi, 8 luglio, in pieno giorno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna.

L'attività si trova in un'area non abitata lungo la statale Sannitica, la ss87, lo stradone che da Caivano va in direzione di Caserta, costeggiando il Centro Commerciale Campania. I colpi esplosi sarebbero almeno una decina, dopo aver sparato l'automobile si è dileguata. I militari stanno verificando la presenza di telecamere che potrebbero avere ripreso la scena.

L'episodio resta per il momento da inquadrare: resta in piedi la pista del racket, di prassi in situazioni del genere, ma non si esclude che, invece, si sia trattato di un agguato o di una intimidazione verso qualcuno che si trovava in quel momento nell'area della stazione di servizio; non risultano feriti, i carabinieri stanno verificando anche nei Pronto Soccorso per accertare se nei minuti immediatamente successivi sono arrivate persone con ferite da arma da fuoco.