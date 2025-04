video suggerito

Spari in pieno giorno a Napoli: 4 proiettili contro un’auto a San Giovanni a Teduccio È accaduto nel Rione Villa. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato le indagini per fare piena luce sulla vicenda. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Spari in pieno giorno a Napoli: intorno alle 18 di oggi, mercoledì 23 aprile, quattro proiettili hanno colpito un'automobile parcheggiata in strada a San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia orientale del capoluogo campano. Gli spari hanno avuto luogo in piazza Capri, nel cosiddetto Rione Villa; al momento, non si segnalano feriti.

Per strada trovati 12 bossoli

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Operativo di Napoli, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso: per strada, i militari dell'Arma hanno rinvenuto 12 bossoli calibro 9×21. Le indagini per fare piena luce sull'accaduto sono invece affidate ai carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Poggioreale, ai quali spetta il compito di individuare chi ha premuto il grilletto e le motivazioni dietro il gesto.