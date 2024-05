video suggerito

Bradisismo Campi Flegrei, il Comune di Pozzuoli: “La ruota panoramica sarà rimossa” La ruota panoramica di Pozzuoli sarà “rimossa immediatamente” dopo i recenti terremoti dovuti al bradisismo. Chiusa via Pergolesi per una voragine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

"La ruota panoramica presente sul lungomare Sandro Pertini sarà rimossa". Lo fa sapere il Comune di Pozzuoli, dopo una apposita ordinanza firmata da Gigi Manzoni, primo cittadino del comune dei Campi Flegrei. La decisione è arrivata "a seguito degli ultimi eventi sismici che hanno interessato Pozzuoli e tutta la zona flegrea", fa sapere il Comune in una nota. Rimozione che sarà "immediata", aggiunge ancora la nota della cittadina.

La ruota panoramica era stata montata lo scorso 15 dicembre sul Lungomare Sandro Pertini, di fatto via Napoli, uno dei luoghi più frequentati dalla movida e dal turismo puteolano. Ma i recenti episodi sismici hanno fatto optare l'amministrazione comunale di Pozzuoli per la sua rimozione immediata. Troppo grandi i pericoli dovuti ai terremoti, con la popolazione stessa che aveva espresso non poche perplessità negli ultimi giorni.

Sempre nella giornata di oggi, il sindaco Gigi Manzoni aveva già optato per la riapertura a partire da lunedì 27 maggio prossimo di alcune delle scuole di Pozzuoli che erano state chiuse nei giorni scorsi per le verifiche necessarie dopo le scosse di terremoto legate al fenomeno del bradisismo. Il nuovo provvedimento revoca parzialmente quelli precedenti: alcune delle strutture resteranno chiuse in quanto non sono stati ancora ultimati gli accertamenti. Intanto, è stata anche chiusa via Pergolesi, accanto al carcere femminile di Pozzuoli (già evacuato nei giorni scorsi dopo le scosse di terremoto): lungo la strada si è aperta una voragine che ha portato il Comune ad interrompere la circolazione nel tratto, in attesa della messa in sicurezza dell'intera zona.