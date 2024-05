video suggerito

Bradisismo ai Campi Flegrei, lunedì riaprono le scuole a Pozzuoli. Quali resteranno chiuse Il sindaco di Pozzuoli (Napoli) revoca parzialmente l’ordinanza di chiusura delle scuole: riapriranno tutte ad eccezione di quelle in cui sono state riscontrate criticità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da lunedì riapriranno alcune delle scuole di Pozzuoli che erano state chiuse nei giorni scorsi per le verifiche necessarie dopo le scosse di terremoto legate al fenomeno del bradisismo: lo ha disposto, con una ordinanza sindacale, il sindaco della cittadina del Napoletano, Luigi Manzoni. Il nuovo provvedimento revoca parzialmente quelli precedenti: alcune delle strutture resteranno chiuse in quanto non sono stati ancora ultimati gli accertamenti.

Pozzuoli, quali scuole resteranno chiuse

Con l'ordinanza numero 67 del 20 maggio era stata disposta in via precauzionale la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado e la chiusura del Polo culturale Palazzo Toledo – Biblioteca Comunale; con quella numero 70, emessa il giorno successivo, era stata disposta la sospensione dell'utilizzo delle palestre scolastiche.

All'esito delle valutazioni effettuate e della documentazione tecnica prodotta, si legge nell'ordinanza emessa oggi, la numero 86 del 23 maggio 2024, non sono emerse criticità per il Polo Culturale di Palazzo Toledo – Biblioteca Comunale e per gli istituti scolastici esaminati, ad eccezione dei seguenti:

G. Diano, compreso il palazzetto Errico

Virgilio

Pareto

Tassinari

Ic 5 Scuola Secondaria di primo grado Artiaco

Plesso Montenuovo

Pertanto, a partire da lunedì, 27 maggio, riprenderanno le attività didattiche in tutte le scuole del territorio ad eccezione di quelle comprese nell'elenco, "per la riscontrata necessità di eseguire ulteriori verifiche ed accertamenti tecnici nonché eventuali lavori urgenti"; le strutture menzionate resteranno chiuse fino a nuova ordinanza e dovrà essere consentito l'accesso al personale tecnico per le verifiche necessarie.