video suggerito

Chi è Fulvio Maria Soccodato, nominato commissario straordinario dei Campi Flegrei dal Governo Fulvio Maria Soccodato è stato nominato con Dpcm dal Governo Meloni Commissario Straordinario per i Campi Flegrei. Chi è e quali sono i suoi compiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'ingegnere Fulvio Maria Soccodato è stato nominato Commissario straordinario per i Campi Flegrei dal Governo Meloni. Romano, 56 anni, Soccodato è un manager di lunga esperienza nel settore delle infrastrutture e delle costruzioni pubbliche. Tra i suoi ultimi incarichi, è stato Commissario di governo per le opere del G7, Commissario straordinario del governo per la ricostruzione del viadotto di Albiano Magra ad Aulla, commissario per il potenziamento della Salaria e sub-commissario per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 in Centro Italia, in particolare per la ricostruzione di Amatrice.

Laureato con lode in ingegneria civile, nella sua lunga carriera è stato direttore delle manutenzioni di Anas, consigliere di amministrazione e amministratore delegato di società che lavorano per il Gruppo Anas. Per oltre 12 anni è stato docente di infrastrutture viarie e difesa di suolo in diverse università italiane. È membro di comitati tecnici internazionali. È autore di libri e pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali in tema di strade, paesaggio, assetto idrogeologico e sistemi informativi.

Quali sono i compiti del Commissario straordinario dei Campi Flegrei

La figura del Commissario Straordinario dei Campi Fleggrei è prevista dal Decreto Legge 91 del 2 luglio 2024, il cosiddetto Decreto Campi Flegrei 2. Soccodato è stato scelto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci. Il Dpcm di nomina è stato firmato ieri dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

Come previsto dal decreto-legge, il Commissario avrà il compito di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nella cosiddetta "zona di intervento". Nonché di assicurare "la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari inclusi nella ricognizione operata con delibera della Giunta della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024".

Gli auguri del sindaco di Pozzuoli

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha salutato la nomina di Soccodato con un post su Facebook:

Buon lavoro da parte mia e dell’intera amministrazione comunale all’ing. Fulvio Maria Soccodato, nominato Commissario straordinario di governo per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei. Avrà il compito di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nella cosiddetta "zona di intervento" e la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari. A Pozzuoli troverà la disponibilità dell’intera amministrazione, al fine di procedere speditamente alla risoluzione delle problematiche dei cittadini.