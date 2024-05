Pozzuoli, voragine in via Pergolesi accanto al carcere femminile: chiusa la strada

video suggerito

A cura di Nico Falco

Una voragine si è aperta oggi in via Pergolesi, a Pozzuoli (Napoli); il dissesto all'altezza del carcere femminile, sgomberato martedì mattina in seguito alle scosse di terremoto legate al fenomeno del bradisismo. In via precauzionale la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, con inevitabili ripercussioni sul traffico veicolare. I lavori di ripristino sono stati già avviati.

Sul posto, a seguito delle segnalazioni, sono intervenuti la Polizia Locale di Pozzuoli e i tecnici del Comune. La corsia in cui si è aperta la voragine è quella adiacente il carcere, sul lato che dal porto di Pozzuoli conduce alla rotonda di piazza Capomazza.