Bomba contro un centro scommesse a Varcaturo: locale distrutto, danni anche ai negozi vicini L’esplosione questa notte: il boato è stato molto forte ed è stato avvertito anche a distanza. La bomba ha distrutto la saracinesca, l’esterno ma anche l’interno del centro scommesse.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un boato fortissimo, questa notte, ha interrotto il sonno di alcuni residenti di Varcaturo, frazione del Comune di Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli: una bomba è esplosa intorno alle 2.30 all'esterno del centro scommesse che sorge nella galleria commerciale in via Ripuaria.

La deflagrazione, come detto, è stata molto forte, tanto che il boato è stato avvertito addirittura fino alla zona costiera, mentre l'esplosione ha inflitto molti danni all'attività commerciale: all'esterno, la saracinesca è stata distrutta, mentre l'insegna è stata danneggiata; all'interno, invece, è crollata parte del controsoffitto. Non solo: l'esplosione è stata forte a tal punto che anche alcuni negozi vicini hanno riportato danni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area; oltre ai pompieri, sono intervenuti anche gli agenti del commissariato Giugliano-Villaricca della Polizia di Stato, che indagano sull'accaduto. Agli inquirenti, il proprietario del centro scommesse ha dichiarato di non aver mai ricevuto minacce, ma i poliziotti, al momento, non escludono nessuna ipotesi.