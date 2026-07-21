Blackout elettrico all’Aeroporto di Capodichino, disagi al terminal per mezz’ora oggi. Energia ripartita dalle 17

Blackout elettrico all’Aeroporto di Capodichino nel pomeriggio di oggi. Disagi per i passeggeri al Terminal al buio e senza aria condizionata. Ripristinata l’energia dalle 17.

L'ingresso dell'Aeroporto di Napoli Capodichino / immagine di repertorio

Blackout elettrico all'Aeroporto di Napoli Capodichino oggi pomeriggio, martedì 21 luglio. Terminal al buio e senza aria condizionata per circa mezz'ora dalle 16,30 alle 17,00, a quanto apprende Fanpage.it. Molti passeggeri sono rimasti disorientati, mentre le operazioni di imbarco e sbarco hanno subito disagi. Il guasto, a quanto si apprende, avrebbe riguardato solo una delle linee esterne che riforniscono lo scalo partenopeo dell'energia, quella relativa a illuminazione e climatizzazione, che avrebbero subito una disalimentazione temporanea. Disagi si sarebbero registrati anche ai banchi gate del check-in.

Non ci sarebbero stati problemi, invece, per gli impianti di allarme, metal detector e nastri trasportatori, che hanno funzionato regolarmente. L'Aeroporto di Capodichino è comunque dotato di generatori interni ausiliari che partono in caso di guasti sulla rete elettrica. In questo caso non sarebbe stato necessario attivarli. La mancanza di energia ad ogni modo, è bene precisare, non sarebbe stata legata a responsabilità dell'Aeroporto napoletano.