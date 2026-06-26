Nuovo blackout a Villaricca per il caldo, fumo dalla cabina elettrica: arrivano i vigili del fuoco

Nuovo blackout a Villaricca per ondata di calore. Fumo e odore di bruciato dalla cabina elettrica. Arrivano i vigili del fuoco.

Nuovo blackout a Villaricca, nell'area nord di Napoli, dove nella serata di oggi, venerdì 26 giugno, sono arrivati i vigili del fuoco a causa di fumo e odore di bruciato che usciva da una cabina di cavi elettrici in via Sacerdote Giovanni Pirozzi. Si tratta del secondo blackout che avviene nel comune dell'area nord, al confine con Giugliano in Campania, dopo quello di martedì scorso che ha lasciato senza energia decine di migliaia di persone. L'Enel ha spiegato che i blackout sono dovuti alle ondate di calore che in questi giorni stanno investendo la Campania e la provincia di Napoli in particolare, con temperature elevatissime al suolo e nei cavedii sotterranei dove passano i cavi elettrici e gli altri sottoservizi. Tanto che in piazza Borsa uno di questi cunicoli è andato in fiamme e sono occorse 72 ore per ripararlo.

Nuovo blackout nell'area nord di Napoli

Il blackout di oggi a Villaricca si è verificato attorno alle 20. Sono stati allertati i vigili del fuoco ed i carabinieri, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, perché dalla centralina elettrica in strada provenivano fumo e puzza di bruciato. Il quartiere, intanto, è rimasto al buio. Sul posto sono arrivati i pompieri che avrebbero constatato un sovraccarico, dovuto forse all'uso dei condizionatori per il gran caldo. Attorno alle ore 22, sono arrivati sul posto anche i tecnici dell'Enel. Ma i lavori di riparazione potrebbero proseguire per tutta la notte. Il principio di incendio, nel frattempo, è stato estinto, e dalla cabina elettrica non fuoriesce più fumo. Ma le famiglie sono disperate, perché senza energia negli appartamenti.