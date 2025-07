Bimbo morso da ragno violino, il medico del Santobono: “Nessun allarme, basta fare attenzione alla ferita”

Il dottor Luigi Martemucci

Ha destato un po' di preoccupazione quanto accaduto nei giorni scorsi a Caivano, nella provincia partenopea, dove un bambino di 4 anni è stato morso da un ragno violino ed è stato ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli e operato per una necrosi. Un problema, quello dei ragni violino, che si ripropone ormai ogni estate, dal momento che si tratta di un insetto che si manifesta nei mesi più caldi dell'anno. Per capire come comportarsi e cosa fare in caso di puntura del ragno violino, Fanpage.it ha parlato con il dottor Luigi Martemucci, direttore della Pediatria Generale dell'ospedale Santobono, reparto in cui il bambino di Caivano è stato ricoverato e curato.

Innanzitutto, dottor Martemucci, partiamo dal caso specifico: cosa è successo al bambino?

Ci tengo a specificare che non sappiamo se il bimbo sia stato effettivamente morso da un ragno violino, dal momento che non esistono esami per stabilirlo. In prima battuta, abbiamo escluso che avesse contratto malattie trasmesse da vettori; una volta esclusa questa possibilità, abbiamo trattato il bambino per la necrosi che era sopraggiunta. Una complicazione rara e, in questo caso, non grave: il bambino sta bene ed è tornato subito a casa.

Leggi anche Bimbo di 4 anni morso da un ragno violino a Caivano: operato per necrosi al Santobono

Il ragno violino è molto diffuso in Campania?

Bisogna capire che il ragno violino è endemico nell'area del Mediterraneo e, di conseguenza, anche in Italia, visto che predilige un clima caldo e secco. Il ragno violino si nasconde spesso in area più remote e nascoste della casa, come ad esempio nei garage, ma può arrivare anche in casa, dove può annidarsi nei battiscopa oppure nelle fessure delle porte. Come detto, è un ragno molto presente d'estate nel bacino del Mediterraneo, ma in Campania attualmente non si riscontrano casi particolarmente elevati di morsi.

Dottore, cosa bisogna fare in caso di morso di ragno violino?

Innanzitutto, non bisogna preoccuparsi: nella maggior parte dei casi, il morso di ragno violino non è pericoloso e non arriva nemmeno a generare necrosi. Il morso dell'aracnide può generare problemi più seri in pazienti – bambini o adulti che siano – nel caso ci sia una condizione di immunodepressione, a causa della quale l'infezione può attecchire in maniera più importante. Se si dovesse avere il sospetto di essere stati morsi da un ragno violino, è importante pulire bene con acqua e sapone la zona della ferita e monitorarla frequentemente: se l'area dovesse diventare più scura, è consigliabile contattare il proprio medico.