Bimbo di 4 anni morso da un ragno violino a Caivano: operato per necrosi al Santobono

Sono stati giorni di preoccupazione a Caivano, nella provincia di Napoli, per le condizioni di salute di un bambino di 4 anni del posto, morso da un ragno violino. Stando a quanto riportato da Caivano Press, nei giorni scorsi il bimbo è stato morso da un ragno violino sulla coscia: il morso ha provocato una necrosi, che ha reso necessario il ricovero del bambino all'ospedale Santobono di Napoli. Nel nosocomio pediatrico del capoluogo campano, il piccolo è stato operato: l'intervento è riuscito perfettamente, il bambino si è rimesso ed è fuori pericolo.

Cosa fare in caso di morso di ragno violino: i consigli dell'esperto

Proprio dopo il caso di Caivano, il dottor Matteo Bassetti, noto Infettivologo, ha fornito consigli sulle misure da adottare in caso si venga morsi dal ragno violino, molto presente durante l'estate anche in Italia. "In genere quando il ragno violino morde non succede gran che, ma in alcune situazioni particolari viene iniettato del veleno che forma un'area detta escara, una ‘crosta' sotto la quale possono proliferare dei batteri. Il rischio è che questi batteri possano dare un'infezione grave, profonda, che in alcuni casi arriva a forme di fascite" ha detto il primario dell'Irccs ospedale Policlinico San Martino di Genova. Bassetti sottolinea che, in caso di morso, bisogna pulire bene l'area della puntura e monitorare costantemente la ferita, rivolgendosi ai medici in caso di peggioramento della lesione.