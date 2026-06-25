Bimbo investito e ucciso a Lauro (Avellino), indagato anche il papà: la minimoto non poteva circolare su strada

Indagato il padre del bimbo di 10 anni investito e ucciso a Lauro. La minimoto non era omologata. La Jeep andava a forte velocità: avrebbe invaso l’altra corsia.

Immagine di repertorio

Indagato anche il papà del bimbo di 10 anni investito e ucciso da una Jeep, lunedì scorso, 22 giugno. Il bimbo stava guidando una minimoto sulla strada statale tra Lauro e Moschiano, in provincia di Avellino. Secondo i giudici, il padre sarebbe venuto meno all'obbligo di proteggere l'incolumità del figlio. La minimoto sarebbe risultata non omologata, non immatricolata, senza targa e assicurazione e pertanto, per i magistrati, non sarebbe dovuta essere in strada.

La Jeep andava ad alta velocità

Il genitore ha assistito all'incidente in diretta, perché conduceva un'auto che precedeva di poco il mezzo a due ruote del bimbo. L'enorme tragedia, quindi, l'ha scioccato. Un evento traumatico che ha scosso tutta la comunità della zona. Il padre avrà modo di chiarire la propria posizione nel prosieguo della vicenda. Intanto, però, i carabinieri che indagano sull'accaduto avrebbero accertato che la Jeep che ha investito il bimbo, secondo l'informativa consegnata in Procura, procedeva ad alta velocità e dopo aver perso il controllo dell'auto, avrebbe invaso la corsia opposta.

La dinamica dell'incidente sarebbe stata ricostruita anche grazie alle immagini di una telecamera di videosorveglianza di un'abitazione privata di via Circuito. Gli investigatori sarebbero riusciti ad estrapolare dei video che hanno ripreso quanto avvenuto. L'inchiesta è condotta dal pm della Procura, Marco Auciello. Il conducente della Jeep, Vincenzo Guida, è risultato ad ogni modo negativo ai test per alcol e droga, che si fanno in questi frangenti come prevede la normativa. Sia lui che il padre del bimbo, Gianluca Romano, sono indagati per concorso in omicidio stradale.

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La minimoto non era omologata e immatricolata

Secondo i giudici, la minimoto condotta dal bimbo non sarebbe stata né omologata né immatricolata e non avrebbe avuto nemmeno la targa e l'assicurazione. Pertanto, secondo i magistrati, non avrebbe potuto circolare su strada. Oggi pomeriggio, intanto, giovedì 25 giugno, è previsto l'esame autoptico sul corpo del bimbo, che sarà eseguito dal professor Pietrantonio Ricci, incaricato dalla Procura. Saranno presenti anche i consulenti nominati dalle difese di Gianluca Romano e Vincenzo Guida, rispettivamente, Raffaele Tecce e Alfonso Quarto. Non si esclude che lo stesso pm titolare del fascicolo possa nominare altri consulenti per approfondire traiettoria, velocità e posizione dei mezzi coinvolti fino al punto di impatto. I funerali del bimbo potrebbero essere celebrati nella giornata di domani a Moschiano, presso la chiesa della Carità, dove vive la famiglia Romano.