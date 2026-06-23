Negativo a droga e alcol test il 28enne che ha investito e ucciso il bimbo in minimoto a Lauro (Avellino)

Negativo ai testi alcol e droga il 28enne alla guida della jeep che ha investito il bimbo di 10 anni in minimoto a Lauro. Lutto nella Valle di Lauro. Il sindaco di Moschiano: “Immane tragedia”

Negativo all'alcol e droga test il 28enne che era alla guida della Jeep che ieri pomeriggio ha travolto e ucciso il bimbo di 10 anni in minimoto su una strada a Lauro, in provincia di Avellino. Il tragico incidente stradale è avvenuto su via Circuito, una strada provinciale aperta al traffico. Il bimbo, originario di Moschiano, in sella alla sua moto da minicross, era preceduto dal padre in auto, che ha assistito al terribile schianto. Il piccolo è stato sbalzato dal sellino, finendo in una cunetta a bordo strada. L'impatto, nonostante indossasse il casco, gli ha provocato gravi ferite, che ne hanno causato la morte. A bordo della Jeep viaggiavano, oltre al 28enne, anche altre ree persone. Il conducente del mezzo si è fermato per prestare soccorso.

Lutto nella Valle di Lauro per la tragedia

Sul posto sono subito arrivate le forze dell'ordine e le ambulanze del 118. Indagini delegate ai carabinieri di Lauro. È stata anche contattata l'eliambulanza che avrebbe dovuto trasportare il bimbo all'ospedale Moscati di Avellino. Ma prima dell'intervento, il piccolo è spirato, gettando nello sconforto tutta la comunità. "Oggi la nostra comunità è stata colpita da una tragedia immane e inaccettabile – scrive il sindaco di Moschiano, Sergio Pacia – La dolorosa scomparsa del piccolo Christian, strappato alla vita in un tragico incidente stradale, lascia l’intero paese nello sconforto più totale.In questo momento di indicibile sofferenza, a nome di tutta la cittadinanza ci stringiamo in un forte e commosso abbraccio alla famiglia Romano.Alla mamma, al papà e a tutti i suoi cari vanno le nostre più sentite e profonde condoglianze".

Mentre profondo cordoglio arriva anche dalCentro Artistico Musicale Puccini-Buonfiglio: "Ci uniamo all'immenso dolore che ha colpito la comunità di Moschiano e di tutto il Vallo di Lauro per la tragica scomparsa di Christian Romano, appena 10 anni.Piccolo Angelo avevi tanta strada da percorrere ancora su quella strada meravigliosa che si chiama vita, quella vita meravigliosa che a volte sa essere crudele, spietata, infame.Che possa tu vegliare sulla tua famiglia e dare forza a tutte le persone che ti hanno amato e ti ameranno sempre. Al papà, la mamma, il fratello, i nonni e gli zii, il nostro abbraccio e le nostre più sentite condoglianze".