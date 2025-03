video suggerito

Base truffe bancarie scoperta nel Napoletano: dentro Maschere V per Vendetta, Casa di Carta e Squid Game Nel laboratorio i carabinieri trovano tutto l'occorrente per le truffe online. Su un quaderno le password dei conti correnti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scoperta dai carabinieri una base per le truffe bancarie online a Torre del Greco, in provincia di Napoli. In un quaderno erano segnate le credenziali di accesso ai conti correnti. Ma nel laboratorio c'erano anche le maschere di Guy Fawkes di “V per Vendetta”, di Salvador Dalì della serie “La Casa di Carta” e di Front Man di “Squid Game”, insomma i volti di personaggi considerati dal pubblico giustizieri o aguzzini nelle famose serie tv. A cosa servissero in questo caso è ancora poco chiaro.

Cosa hanno trovato i carabinieri nella base delle truffe di Torre del Greco

Quel che è certo è che i militari dell'Arma hanno ritrovato nel laboratorio tutto l'occorrente per mettere a segno i colpi online: 59 telefonini, 6 carte prepagate intestate ad altrettante persone, 3 notebook, 6 chiavette usb e una stampante 3D corredata da circa 90 bobine di vario colore. Appuntati sulle pagine di un quaderno, credenziali di accesso a svariati conti correnti online. Il tutto era custodito all'interno di un magazzino in via Nazionale, nel comune corallino. Materiale sufficiente, insomma, secondo gli investigatori, per realizzare frodi informatiche e truffe.

Nei guai 31enne di Ercolano: denunciato

L'operazione dei carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco è scattata nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 15 marzo 2025. Il locale era finito nel mirino degli investigatori, che hanno deciso di condurre una approfondita perquisizione. Tutto quello che è stato rinvenuto all'interno del locale è stato ovviamente sequestrato. Nei guai il titolare del magazzino:si tratta di un 31enne incensurato, originario del vicino comune vesuviano di Ercolano. Per il giovane è scattata la denuncia.