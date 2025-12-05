Barra, 45enne trovato con arnesi da scasso vicino la scuola Salvemini-Rodinò, vandalizzata 5 volte in 10 giorni

La polizia ha denunciato un 45enne sorpreso con arnesi da scasso nei pressi della scuola Salvemini-Rodinò questa notte. L’istituto era stato colpito da 5 raid vandalici in 10 giorni e ieri il Prefetto di Napoli aveva fatto visita a preside e docenti.

Immagine di repertorio

Sorpreso dalla polizia con attrezzi da scasso vicino alla scuola Salvemini-Rodinò, vandalizzata per 5 volte negli ultimi 10 giorni. Nei guai un 45enne napoletano, con precedenti di polizia, trovato dalle forze dell'ordine questa notte in possesso di chiavi alterate e di grimaldelli, dei quali non ha saputo fornire giustificazione. Si tratta dell'Istituto Comprensivo Statale “Scialoja Cortese Rodinò”, con i plessi comunali degli asili nido Salvemini e Caruso, finito nel mirino dei teppisti nelle ultime settimane. Oggetto di 5 raid vandalici, l'ultimo due giorni fa, che hanno portato a furti di giocattoli, ma anche a danni all'edificio scolastico, con la distruzione di addobbi e arredi natalizi.

La solidarietà del prefetto alla scuola Salvemini-Rodinò

Che il 45enne sia stato coinvolto nei raid non è accertato. Ma è chiaro che l'essere stato trovato in possesso di arnesi da scasso vicino alla scuola non è una buona notizia per l'uomo. Dopo l'ennesimo raid contro l'istituto scolastico che rappresenta un presidio di legalità nel quartiere, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ieri si era recato nella scuola Rodinò-Salvemini per incontrare preside e docenti ai quali assicurare il sostegno dello Stato e la massima solidarietà. Ieri, la questione era stato al centro anche di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato al Palazzo di Governo.

Il blitz della polizia: denunciato 45enne

Stanotte, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Gerardo Chiaromonte, hanno notato, nei pressi del complesso scolastico Rodinò, un uomo con fare circospetto che, accortosi della loro presenza, ha tentato di allontanarsi frettolosamente per eludere il controllo. I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di diversi arnesi atti allo scasso, tra cui un paio di forbici, un’asta in metallo e due cacciaviti. Sono in corso ulteriori verifiche in merito ad analoghi episodi di furto ai danni dello stesso complesso scolastico, in ordine ai quali la Polizia di Stato sta indagando per accertare eventuali collegamenti tra i diversi fatti e risalire all’identità dell’autore degli episodi delittuosi.