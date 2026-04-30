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Avellino, arrestato 47enne per maltrattamenti e sequestro del figliastro di dieci anni

Indagine dei carabinieri su violenze e umiliazioni ai danni di un bambino di dieci anni.
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A cura di Redazione Napoli
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I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Avellino hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di un uomo di quarantasette anni, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino su richiesta della procura, che ha coordinato le attività investigative svolte dai militari.

Le indagini hanno ricostruito una serie di episodi di violenza ai danni di un minore di dieci anni, figlio della convivente dell’indagato. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2020 e il 2026 e sarebbero stati caratterizzati da “perduranti sofferenze e umiliazioni inflitte al minore”, con conseguenze sul piano psicofisico.

Secondo quanto emerso, le intimidazioni e le vessazioni quotidiane sarebbero sfociate in più occasioni in violenze fisiche, privazioni e limitazioni anche nelle relazioni sociali e familiari. La ricostruzione investigativa indica anche un recente episodio di sequestro di persona, durante il quale il minore sarebbe stato legato a un letto dell’abitazione. Gli elementi raccolti sono il risultato di attività istruttorie condotte con personale specializzato dei carabinieri, con il supporto dei servizi sociali e degli psicologi dei centri antiviolenza del territorio irpino. Sono state inoltre acquisite testimonianze, dati informatici e contenuti da profili social, oltre a immagini e filmati ritenuti utili alla ricostruzione dei fatti.

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Sequestrati dispositivi informatici, che saranno sottoposti ad analisi per ulteriori accertamenti. L'uomo era già destinatario di una misura di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla convivente e ai figli, disposta dal tribunale per i minorenni di Napoli. Dopo le formalità, è stato portato nel carcere di Avellino.

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