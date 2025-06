Barca a vela affonda nel Porto di Sorrento: uomo salvato dalla Guardia Costiera

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura nella mattinata di oggi, giovedì 26 giugno, nel Porto di Sorrento, dove una barca a vela, con una persona a bordo, è affondata: prima che l'imbarcazione potesse colare a picco, però, il suo proprietario, un uomo di 76 anni, è stato salvato dalla Guardia Costiera. Nella fattispecie, nelle prime ore di oggi, il gommone GCB157 della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, guidata dal comandante Andrea Pellegrino, è intervenuto a Sorrento, nello specchio d'acqua sul quale si affaccia il noto Grand Hotel Excelsior Vittoria, per soccorrere una barca a vela di 6 metri che stava imbarcando acqua ed era in procinto di affondare.

Provvidenziale il pronto intervento del sottocapo Marco Orazzo e Simone Ruocco, in forza alla Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, che hanno tratto in salvo il 76enne a bordo della barca a vela, portandolo sul gommone di servizio prima che la sua imbarcazione affondasse del tutto nel mare di Sorrento. Dopo aver completato la messa in sicurezza del 76enne, la Guardia Costiera ha provveduto a recuperare la barca a vela affondata, evitando potessero esserci conseguenze sull'ecosistema marino.

Proprio al fine di ridurre i rischi ed evitare possano verificarsi incidenti, la Guardia Costiera raccomanda di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza in mare, come ad esempio navigare a una distanza minima di 200 metri dalle spiagge e di 100 metri dalle coste a picco.