Avellino, 30enne scomparso a Santa Paolina: ricerche con droni e sommozzatori Un giovane di 30 anni originario di Santa Paolina, in provincia di Avellino, ma residente a Forino, è scomparso dal 1 agosto senza dare più notizie di sé. Le ricerche sono scattate nella tarda serata di domenica, anche con l’ausilio di droni e di sommozzatori e del reparto cinofili con i cani segugio, e sono state sospese nella serata di ieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un giovane di 30 anni originario di Santa Paolina, in provincia di Avellino, ma residente a Forino, è scomparso dal 1 agosto senza dare più notizie di sé. Le ricerche sono scattate nella tarda serata di domenica e hanno visto impegnati i carabinieri, i Vigili del Fuoco di Avellino e i volontari per cercare di ritrovare nel più breve tempo possibile il ragazzo. Da ieri sera sono state sospese.

Nel posto di comando avanzato operano due unità TAS dei Vigili del Fuoco (topografia applicata al soccorso), oltre al nucleo cinofili con i cani segugio, il nucleo SAPR, che con i droni stanno perlustrando la zona, il nucleo sommozzatori il quale sta visionando le vasche dei depuratori e un laghetto che si trova in contrada Marotta, mentre la squadra terrestre sta effettuando le ricerche partendo dal posto di ultimo avvistamento in località Ponte Zeza. Fino al tardo pomeriggio di ieri lo sforzo profuso non aveva ancora dato esiti.

Il 30enne era stato visto per l'ultima volta nella zona di Santa Paolina ed è qui che è stata ritrovata anche la sua macchina. Per questo motivo, le ricerche si stanno concentrando nella vasta zona che circonda l'abitato. La scomparsa del giovane ha scosso tutta la comunità di Santa Paolina, anche il sindaco del piccolo Comune irpino, Rino Ricciardelli, è stato sul posto per chiedere informazioni sulle ricerche del giovane nella zona di Ponte Zeza. Santa Pa0lina fa parte della Comunità montana Partenio – Vallo di Lauro. Il Comune conta poco più di 1.200 abitanti. Le ricerche stanno andando avanti senza sosta per ritrovare il 30enne, che, secondo le prime ricostruzioni, anche in passato sarebbe stato protagonista di allontanamenti da casa.