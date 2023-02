Auto rubata ritrovata poco dopo il furto: l’avevano già smontata per farne ricambi Ritrovata dalla Polizia a Castellammare di Stabia un’auto rubata il giorno prima a 50 chilometri di distanza; denunciato l’affittuario e uno dei “meccanici”.

Quando i poliziotti hanno individuato il capannone a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, l'automobile era stata già smontata: era stata rubata da pochissimo ma il motore era stato tolto e stavano staccando il resto. Qualche altra ora e sarebbe sparita per sempre, finita nel circuito dei pezzi di ricambio illegali. All'arrivo degli agenti i tre "meccanici" sono scappati, ma uno di loro è stato successivamente identificato e denunciato insieme all'affittuario della struttura: dovranno rispondere di ricettazione.

Il ritrovamento ieri mattina, in traversa Lattaro. L'intervento è scattato in seguito alla segnalazione di un dipendente di una ditta di localizzazione veicoli, che aveva contattato la Centrale Operativa della Polizia di Stato: tramite il gps aveva localizzato, nei pressi di un capannone, l'automobile che era stata rubata ad un loro cliente il giorno prima a Cicciano, a poco più di cinquanta chilometri di distanza. É stata così inviata sul posto per un controllo una pattuglia del commissariato di Castellammare di Stabia.

All'arrivo dei poliziotti nella struttura c'erano tre persone, che subito sono scappate. Nel corso del sopralluogo gli agenti hanno rinvenuto la vettura che corrispondeva alle descrizioni, a cui era stato già tolto il motore, attrezzi e materiale per lo smontaggio e due jammer, dispositivi utilizzati per disturbare le frequenze radio, gps e wifi e che verosimilmente venivano usati per "schermare" il capannone e non permettere di comunicare agli antifurti e ai localizzatori.

L'affittuario della struttura, rintracciato, ha raccontato di aver sub-afittato il capannone ad un'altra persona, che poco dopo è arrivata sul posto ed è stata riconosciuta come uno dei tre che erano fuggiti a piedi. I due, entrambi 36 anni e con precedenti di polizia, uno di Castellammare di Stabia e l'altro di Santa Maria la Carità, sono stati denunciati per ricettazione; il veicolo recuperato è stato prelevato per essere restituito al proprietario dopo le formalità del caso.