Auto esplosa in Tangenziale, Prof e studenti della Federico II donano il sangue per Fulvio Lo studente della Federico II sta svolgendo un tirocinio presso il CNR “regolare e con assicurazione”. Cordoglio del CNR per la morte della ricercatrice.

A cura di Pierluigi Frattasi

Professori e studenti dell'Università Federico II di Napoli in visita da questa mattina all'Ospedale "Antonio Cardarelli" per donare il sangue che potrebbe servire per le trasfusioni, dopo l'appello lanciato per Fulvio Filace, il ragazzo di 25 anni, laureando in Ingegneria Meccanica, rimasto ferito nell'incidente stradale di venerdì scorso, dove un'auto ibrida sperimentale, a diesel ed energia solare, è esplosa sulla Tangenziale di Napoli. Il tam tam sulla ricerca di sangue era partito ieri sui social, lanciato dalle associazioni studentesche, e vi ha aderito in poco tempo anche l'Ateneo fredericiano, di cui Fulvio è uno studente. La banca del sangue del Cardarelli è sempre alla ricerca di nuove scorte, come specificano dal nosocomio partenopeo, quindi tutte le donazioni sono ben accette, anche se non c'è un'esigenza specifica per questo caso.

La vicinanza della Federico II

L'Università Federico II di Napoli, contattata da Fanpage.it, ha affermato che "Fulvio Filace è un nostro studente. Sta facendo un tirocinio curriculare per i crediti della laurea magistrale". Per quanto riguarda la presenza dello studente nell'auto esplosa al momento c'è una indagine della Procura di Napoli che dovrà chiarire fatti e circostanze. A quanto apprende Fanpage.it da fonti dell'ateneo fredericiano, Fulvio sta svolgendo "un tirocinio di 200 ore circa presso il CNR iniziato a giugno e con termine luglio 2023. I tirocini si concordano con l'Ente o l'azienda". Il tirocinio sarebbe, secondo l'Università, regolare e con assicurazione.

L'Università è stata fin dall'inizio vicina alla famiglia dello studente rimasto ferito e attualmente ancora ricoverato presso il reparto Grandi Ustionati del Cardarelli. "Il direttore di dipartimento ha chiamato la madre già venerdì. L'Università Federico II, dal rettore alla pro-rettrice, a tutti i docenti, gli studenti e il personale, è vicina alla famiglia del ragazzo. Tutti speriamo che il recupero sia rapido".

Il cordoglio del CNR per la dottoressa Prati

Il CNR in una nota esprime:

È con grande tristezza che apprendiamo della tragica perdita di Maria Vittoria Prati, ingegnere e ricercatrice al Cnr-Stems, a causa del rogo verificatosi nell’auto sulla quale viaggiava. In questo momento di profondo dispiacere, la Presidente Carrozza e tutta la comunità del Cnr desiderano esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia di Maria Vittoria, ai suoi cari e a tutti coloro che sono stati toccati dalla sua scomparsa. Maria Vittoria era una brillante ricercatrice, era considerata un punto di riferimento nel campo dello studio delle emissioni e dell'utilizzo di combustibili alternativi e il cui contributo alla comunità scientifica è stato considerevole.

E conclude:

Insieme al dolore per la perdita di Maria Vittoria, vogliamo anche inviare un messaggio di speranza e di sostegno a Fulvio Filace, il giovane ricercatore che era con lei e che è rimasto gravemente ferito nell'incidente. I nostri pensieri sono con lui in questo momento difficile e speriamo che possa superare presto questa prova e guarire. Invitiamo tutti coloro che hanno conosciuto Maria Vittoria a unirsi a noi in un minuto di silenzio in sua memoria, come segno di rispetto e riconoscimento per tutto ciò che ha realizzato nel corso della sua carriera e per il suo contributo a tutta la comunità scientifica.

Mentre la Segreteria Nazionale FIR CISL del CNR ha espresso cordoglio per la morte della Ricercatrice del CNR Maria Vittoria Prati: