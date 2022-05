Attila è il mastino napoletano più bello d’Italia: arriva dalla provincia di Benevento Arriva da Guardia Sanframondi (in provincia di Benevento) il mastino napoletano più bello d’Italia: è Attila, dell’allevamento Molossi delle Terre Stregate.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il mastino napoletano più bello d'Italia è Attila, un bellissimo esemplare di razza allevato a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento. Due anni e mezzo, si tratta di un esemplare nato e cresciuto nell'allevamento "Molossi delle Terre Stregate" di Paolo Pezzullo. Non è il primo traguardo per Attila, che già ad ottobre 2021 aveva vinto il titolo mondiale a Brno, in Repubblica Ceca.

Attila era già campione mondiale

Nell'appuntamento italiano arrivava da favoritissimo, e alla fine così è stato: ha vinto il titolo italiano dopo essere stato scelto tra 57 partecipanti. "Ricevere un giudizio e lusinghe da parte di un giudice di così alto spessore ci riempie di orgoglio", ha commentato l'allevamento sannita. "Ho creduto nelle tue qualità appena sei nato", ha commentato lo stesso Paolo Pezzullo. "Un ringraziamento particolare va a tutti i partecipanti che hanno onorato questo raduno. Siamo stati onorati della presenza del presidente Enci Muto e dei giudici specialisti Canestrale, Di Maio, Di Felice oltre all'encomiabile esperto giudice del raduno Condò. È stata una bellissima giornata di grande attesa che è riuscita nel migliore dei modi", ha invece fatto sapere la Samn, Società Amatori Mastino Napoletano.

A gennaio il successo europeo di Stallone

I mastini napoletani si confermano, storicamente, particolarmente conformi alle terre del Sud Italia. A gennaio di quest'anno, a vincere il titolo europeo era stato Stallone, altro splendido esemplare di appena due anni, arrivato da Scisciano, nato e cresciuto nell'allevamento Del Nolano De Falco Iovane, specializzato dal 1960 proprio nei mastini napoletani, razza canina appartenente al genere dei molossi e particolarmente diffusa in tutto il Sud Italia da millenni. Il successo europeo di Stallone era arrivato all’European Dog Show di Budapest.