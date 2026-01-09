Assolto il giudice Capuano, accusato di corruzione in cambio di soldi, viaggi e pastiere

Si chiude con un’assoluzione, dopo 6 anni e mezzo, la vicenda che aveva coinvolto il giudice Alberto Capuano, a processo con altre tre persone con l’accusa di corruzione.

A processo ci era finito con l'accusa di essere l'uomo che "può far ottenere tutto", capace di corrompere anche i suoi colleghi per pilotare i processi, e ritenuto responsabile di sei casi di corruzione di atti giudiziari. Ma, a distanza di sei anni e mezzo, è arrivata l'assoluzione con formula piena per il giudice Alberto Capuano e per gli altri imputati. Si chiude così la storia cominciata nel 2019, quando erano scattate le manette per l'allora gip di Ischia e per altre quattro persone.

Assolto il gip Alberto Capuano, a processo per corruzione

La sentenza è stata emessa dalla Corte di Appello di Roma (quarta sezione penale). Capuano (difeso dagli avvocati Alfonso Furgiuele e Alfredo Sorge) era stato condannato in primo e secondo grado ma successivamente la Corte di Cassazione, condividendo le istanze dei legali, ha deciso di annullare la sentenza di condanna con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Assoluzione anche per gli altri imputati, l'imprenditore Antonio Di Dio (difeso dagli avvocati Marco Campora e Nello Cozzolino), per Giuseppe Liccardo e Valentino Cassini.

Gli arresti nel 2019 per corruzione

La vicenda era cominciata nel 2019, quando Capuano ricopriva la carica di giudice del Tribunale di Napoli, in servizio presso la sezione distaccata di Ischia. "Tutto si può ottenere e tutto si può comprare attraverso il giudice del Tribunale di Napoli Alberto Capuano – aveva all'epoca scritto il gip nell'ordinanza – che vanta vere o presunte influenze su numerosi altri magistrati del Tribunale e della Corte di Appello di Napoli".

Il magistrato, secondo il quadro accusatorio ricostruito all'epoca, era pronto "a spendere i suoi rapporti" per pilotare i processi in cambio di denaro ma anche di beni e servizi di entità relativamente modesta, come "pacchetti vacanze in Colombia a prezzi di favore, tessere gratis per stabilimenti balneari" e "pastiere e bottiglie di vino".