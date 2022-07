Assaltato furgone portavalori a San Pietro a Patierno, guardia giurata ferita alla testa Assaltato questa mattina un furgone portavalori a San Pietro a Patierno, nell’area nord di Napoli: banditi in fuga con il bottino. Ferita una guardia giurata.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Assalto a un furgone portavalori a San Pietro a Patierno, nell'area nord di Napoli. Una guardia giurata ferita alla testa nel corso dell'assalto, anche se fortunatamente le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. La rapina è avvenuta alle prime ore di questo mattino, in largo IV aprile dove si trova l'ufficio postale del quartiere della zona settentrionale di Napoli, tra il Rione Berlingieri e il comune di Casoria: secondo quanto ricostruito finora, il furgone portavalori era appena arrivato per portare denaro contante, quando i banditi probabilmente in attesa sul posto sono sbucati dal nulla. Nel parapiglia e nelle fasi concitate della rapina, una guardia giurata è stata colpita alla testa in maniera non grave. I banditi sono poi scappati prima che arrivassero le forze dell'ordine sul posto, seguite anche dal personale medico sanitario giunto con le ambulanze del 118 per prestare soccorso.

"Aspettiamo notizie più dettagliate dalle forze dell'ordine e dal 118 intervenute", ha detto Giuseppe Alviti, presidente nazionale Associazione nazionale guardie particolari giurate, che ha diffuso per primo la notizia nella tarda mattinata di oggi, aggiungendo anche che "il blindato della Cosmopol è stato preso d'assalto con una fulminea azione dei banditi". Alviti ha anche pre-annunciato che "a breve si organizzerà una grande manifestazione di protesta a Roma" contro i servizi blindati non coperti da staffette di guardie giurate in borghese con auto civetta, come servizio di protezione aggiuntiva contro i sempre più frequenti assalti nei quali vengono ferite anche le guardie giurate stesse.