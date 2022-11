Anziano investito e ucciso a Pozzuoli, era stato appena dimesso dall’ospedale Un 75enne di Giugliano (Napoli) è stato travolto e ucciso nei pressi dell’ospedale a Pozzuoli; era stato appena dimesso dopo un intervento chirurgico.

A cura di Nico Falco

L’ingresso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli

Un'automobile lo ha travolto mentre, appena dimesso dall'ospedale, stava andando in farmacia per acquistare dei farmaci in attesa che la figlia lo raggiungesse. È stato prontamente soccorso, ma i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 si sono rivelati inutili. È morto così Francesco Spalice, 75enne residente a Giugliano, in provincia di Napoli, investito lunedì scorso, 1 novembre, a pochi passi dall'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Sull'incidente è stata aperta una inchiesta, le indagini sono affidate alla Polizia Municipale di Pozzuoli: la salma è stata sequestrata, su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica, e nei giorni scorsi è stata effettuata l'autopsia; il conducente dell'automobile è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Lunedì scorso, ricostruisce il quotidiano online Cronaca Flegrea, Spalice era stato appena dimesso dopo un intervento chirurgico; in attesa che la figlia lo raggiungesse per tornare a casa, aveva deciso di andare alla farmacia che si trova a poche centinaia di metri dal nosocomio per acquistare dei farmaci.

Il 75enne sarebbe stato investito lungo via Montenuovo Licola Patria, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Alla guida dell'automobile, che sarebbe arrivata a velocità sostenuta, un 70enne di Pozzuoli; dopo l'impatto il veicolo è finito fuori strada. Gli agenti della Municipale hanno acquisito le registrazioni di alcune videocamere di sorveglianza private per ricostruire la dinamica dell'incidente; la strada è stata già nel tempo al centro di numerose polemiche da parte dei residenti che lamentano l'eccessiva velocità delle automobili e hanno chiesto l'installazione di dissuasori proprio per prevenire incidenti.