napoli
Aggressione ad un uomo a Porta Capuana, cranio spaccato, è in fin di vita al Pellegrini

Violenta aggressione in vico Sant’Anna a Porta Capuana. Uomo non identificato ricoverato al Pellegrini in pericolo di vita.
A cura di Redazione Napoli
Un uomo è stato ricoverato nella notte all'ospedale Vecchio Pellegrini in condizioni ritenute di imminente pericolo di vita dopo una violenta aggressione avvenuta in vico Sant'Anna, nella zona di Porta Capuana.

Secondo le prime informazioni, la vittima, un extracomunitario, sarebbe stata colpita violentemente alla testa, riportando una grave ferita con il capo letteralmente spaccato. L'uomo, al momento, non è stato identificato. Sull'episodio indaga il commissariato di polizia Vicaria. Non si esclude che l'aggressione possa essere avvenuta con l'uso di un'arma da taglio. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti.

Cronaca
napoli
