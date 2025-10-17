Aggredisce un’impiegata del Cup nel Napoletano: denunciata una donna

Immagine di repertorio

Ha aggredito un'operatrice del Cup, danneggiando anche il plexiglass divisorio: una 51enne napoletana, con precedenti di polizia, è stata così denunciata per danneggiamento e lesioni personale aggravate dagli agenti del Commissariato di Pozzuoli. La vicenda è avvenuta mercoledì scorso, presso lo sportello del Centro Unico Prenotazioni dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord di Monteruscello, nella provincia flegrea di Napoli.

Qui la donna, 51 anni, napoletana con precedenti di polizia anche specifici, avrebbe avuto un alterco con le impiegate del Cup della sede dell'Asl Napoli 2 Nord di Monteruscello, finendo per aggredire verbalmente prima e fisicamente poi una delle due donne, colpendo anche il plexiglass divisorio. Sul posto è giunta la Polizia di Stato, dopo una segnalazione di aggressione in corso ai danni del personale sanitario giunta alla locale Sala Operativa. Sul posto, gli agenti del commissariato di Pozzuoli sono stati avvicinati da due dipendenti della struttura sanitaria che hanno spiegato loro cosa fosse accaduto. Il tutto sembrerebbe nato da una discussione per futili motivi. Poco dopo, gli operatori hanno rintracciato la 51enne napoletana presso la propria abitazione, e l'hanno denunciata a piede libero per danneggiamento e lesioni personali aggravate.