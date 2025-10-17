napoli
video suggerito
video suggerito

Aggredisce un’impiegata del Cup nel Napoletano: denunciata una donna

Una 51enne napoletana denunciata per danneggiamento e lesioni personali aggravate: avrebbe aggredito una impiegata del Cup di Monteruscello, nel Napoletano.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Giuseppe Cozzolino
2 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Ha aggredito un'operatrice del Cup, danneggiando anche il plexiglass divisorio: una 51enne napoletana, con precedenti di polizia, è stata così denunciata per danneggiamento e lesioni personale aggravate dagli agenti del Commissariato di Pozzuoli. La vicenda è avvenuta mercoledì scorso, presso lo sportello del Centro Unico Prenotazioni dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord di Monteruscello, nella provincia flegrea di Napoli.

Qui la donna, 51 anni, napoletana con precedenti di polizia anche specifici, avrebbe avuto un alterco con le impiegate del Cup della sede dell'Asl Napoli 2 Nord di Monteruscello, finendo per aggredire verbalmente prima e fisicamente poi una delle due donne, colpendo anche il plexiglass divisorio. Sul posto è giunta la Polizia di Stato, dopo una segnalazione di aggressione in corso ai danni del personale sanitario giunta alla locale Sala Operativa. Sul posto, gli agenti del commissariato di Pozzuoli sono stati avvicinati da due dipendenti della struttura sanitaria che hanno spiegato loro cosa fosse accaduto. Il tutto sembrerebbe nato da una discussione per futili motivi. Poco dopo, gli operatori hanno rintracciato la 51enne napoletana presso la propria abitazione, e l'hanno denunciata a piede libero per danneggiamento e lesioni personali aggravate.

Cronaca
2 CONDIVISIONI
Immagine
Retroscena
Il segnale di Gaetano Manfredi al Pd: resta sindaco a Napoli e governa con Fico in Regione
Il M5s in Campania punta su Trapanese. La paura di Fico e Conte: è finire stritolati dal campo largo
Gennaro Sangiuliano capolista di Fdi in Campania, è tutto pronto. Ma il suo obiettivo è un altro
De Luca toglie il suo nome dal simbolo della lista. Si tratta sui candidati
M5s contro la candidata deluchiana Lettieri: usa il simbolo della Regione sui manifesti elettorali
Maria Rosaria Boccia si candida con Bandecchi in Campania
I vescovi della Campania invitano al voto
Edmondo Cirielli e Giosy Romano, patto elettorale nelle liste del centrodestra
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views