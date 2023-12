Addio ad Amedeo Salerno, morto lo storico presidente del Coni Napoli: lutto nel mondo dello Sport Il dirigente sportivo si è spento all’età di 95 anni. Era stato presidente sportivo del Coni di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto nel mondo dello Sport per la morte di Amedeo Salerno, storico presidente del Coni Napoli. Il dirigente sportivo si è spento oggi all'età di 95 anni. Nato il 4 giugno 1928 a Napoli, nel corso della sua lunga carriera è stato il presidente della Partenope Napoli, società di pallacanestro che sotto la sua guida vinse la Coppa Italia 1968 e la Coppa delle Coppe 1970. Fu ideatore anche della Serie A2, nata nel 1974. Dal 1993 è stato presidente del Coni provinciale di Napoli. Nel 2010 è stato inserito nell'Italia Basket Hall of Fame in qualità di benemerito.

Tantissimi i ricordi delle persone che lo hanno conosciuto e stimato. Nel 2021 è stata pubblicata anche una sua biografia, "Amedeo Salerno, il Presidente gentiluomo", scritta a quattro mani da Carlo Zazzera e Marco Lobasso e pubblicato dalla casa editrice LeVarie. Lobasso in un post su Facebook, lo ha voluto ricordare così:

CIAO PRESIDENTE. Amedeo Salerno, uno dei più grandi dirigenti sportivi di Napoli, ci ha lasciati. Aveva 95 anni. E' stato bello essere uno dei suoi giornalisti prediletti. Tanto da scrivere insieme la sua biografia, insieme con Carlo Zazzera, nel 2021, dandomi fiducia con il mio marchio editoriale. Quanti Grazie ora dovrà avere il Presidente gentiluomo dal suo amato Sport.