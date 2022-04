Accoltellato ai polmoni per la piazza di spaccio, quattro arresti ad Acerra Quattro persone sono state arrestate per il ferimento di un 26enne ad Acerra, accoltellato al petto: il movente sarebbe nella gestione di una piazza di spaccio.

A cura di Nico Falco

Quattro persone sono state arrestate per il grave ferimento di Rosario Esposito Soriano, il 26enne accoltellato al petto nel centro di Acerra nello scorso settembre. In manette, destinatari di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, sono finiti Giancarlo Avventurato, 35 anni, Vincenzo Della Valle, 30 anni, Emanuele D'Agostino, 25 anni, ed Emanuele Ricci, 27 anni. L'aggressione, hanno ricostruito gli inquirenti, per la gestione di una piazza di spaccio nel comune del Napoletano.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia locale ed eseguito dalla Squadra Mobile di Napoli, dal Nucleo Investigativo dei carabinieri di Castello di Cisterna e dagli agenti del commissariato di Acerra della Polizia di Stato; gli indagati sono gravemente indiziati di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso. Il ferimento risale allo scorso 28 settembre, quando Soriano fu aggredito da quattro giovani tra le strade del centro di Acerra.

Nella circostanza il ragazzo, dopo una prima colluttazione con un altro giovane, era stato accerchiato dagli altri tre ferito con numerose coltellate, che lo avevano raggiunto in varie parti del corpo, tra braccia, torace e collo; alcuni dei fendenti gli avevano lesionato i polmoni. Il 26enne era stato ricoverato in gravi condizioni, la dinamica dell'aggressione era stata ricostruita nell'immediato grazie alle immagini registrate da alcuni sistemi di videosorveglianza installati nei paraggi. Dalle successive indagini era poi risultato che il giovane fosse coinvolto nel traffico di stupefacenti ad Acerra e che quell'aggressione fosse riconducibile, secondo gli investigatori, proprio a contrasti nati dalla gestione di una piazza di spaccio.