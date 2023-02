A Poggioreale gli abitanti piantano fiori e alberelli nelle aiuole: “Così rinasce il quartiere” L’iniziativa del Comitato Quartiere Poggioreale: “Aiuole ripulite e piantati tronchetti della felicità, oleandri e fiori”

A cura di Pierluigi Frattasi

A Poggioreale gli abitanti ripuliscono le aiuole abbandonate al degrado e piantano fiori e alberelli. Grazie all'impegno del comitato di quartiere, animato da Salvatore e Carmine Meloro, le strade sono più verdi e decorose. "Qui c'è l'acqua ionizzata per bagnare la semina – racconta Carmine, che mostra un macchinario appena acquistato per innaffiare le aiuole appena ripiantumate. Il mese prossimo lo useremo per la deblattizzazione fognaria e per la disinfestazione delle zanzare e degli insetti nelle ore notturne.

Il comitato di quartiere impegnato per il decoro

Da anni, Salvatore e Carmine sono impegnati per rendere più vivibile il quartiere. Spesso organizzano iniziative spontanee dal basso, con altri cittadini del comitato, per ripulire strade e piazze di Poggioreale. Rimettere a nuovo i muri degradati dei palazzi. Tagliare l'erbaccia che invade i luoghi pubblici e piantare essenze di qualità. Attività che dovrebbero fare il Comune o la Municipalità, ma per le quali a volte mancano mezzi e risorse.

In primavera fioriranno tronchetti della felicità e oleandri

L'altro giorno il comitato si è occupato della pulizia delle aiuole spartitraffico in via Nuova Poggioreale e in via Giovanni Porzio. Operazioni semplici, che si possono fare con un po' d'acqua e di terreno e qualche seme. "Pulizia e semina di nuovo prato – spiega Carmine – concime, con l'aggiunta di sudore, ma soprattutto il piacere di farlo. Abbiamo, quasi terminato. Il tutto con il supporto della ditta Barretta Giardini". Da quei semi, in primavera nasceranno tronchetti della felicità, oleandri e fiori.