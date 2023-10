A Piazza Nazionale arrivano le giostre per i bimbi, saranno inaugurate dalla piccola Noemi Le giostre erano state vandalizzate più volte. Sono state ripristinate. Apriranno martedì 10 ottobre 2023 alle ore 9.

A cura di Pierluigi Frattasi

Riaprono le giostre per i bimbi a piazza Nazionale, più volte vandalizzate e rese inagibili dai raid di balordi. Saranno inaugurate domani, 10 ottobre 2023 alle ore 9,00, dalla piccola Noemi, la bimba rimasta ferita a 4 anni in un agguato di camorra il 3 maggio del 2019. Anche il murale è stato più volte vandalizzato da ignoti e restaurato dal Comune di Napoli. L'ultima volta è stato sfregiato lo scorso marzo. Sarà finalmente restituita alla cittadinanza un'oasi di gioco e aggregazione per i bambini del quartiere e per le loro famiglie.

"La vivibilità del territorio e la qualità delle aree pubbliche sono sempre state in cima alle priorità della Municipalità 4 e del Comune di Napoli – spiega la presidente della Municipalità, Maria Caniglia – L’installazione delle giostrine in piazza Nazionale rappresenta solo un’altra azione che mira alla realizzazione di questi obiettivi. Presenti in piazza il Sindaco di Napoli e Metropolitano, Gaetano Manfredi, la presidente della Municipalità 4, Maria Caniglia, gli assessori Antonio de Iesu e Vincenzo Santagada, Enrico Tedesco per la Fondazione Polis, che per l'occasione ha recuperato ancora una volta il murale della piccola Noemi, l’associazione 100×100 Naples, i consiglieri e la Giunta Municipale.

Ma i veri protagonisti della giornata saranno ovviamente i bambini insieme a loro anche la piccola Noemi che con coraggio mostra sempre il volto migliore della nostra società.