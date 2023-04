A Napoli zuppa di cozze e uova di Pasqua ai senzatetto: la sorpresa al dormitorio comunale La cena del Giovedì Santo offerta dal Comune ai senzatetto della città ospiti del dormitorio comunale. Alla ludoteca caccia alle uova con i bimbi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Zuppa di cozze e uova di Pasqua per i senzatetto di Napoli. È la sorpresa che il Comune ha riservato agli ospiti del dormitorio pubblico, invitati a cena, stasera, alle ore 18,00. I clochard troveranno le tavole imbandite con il menù tradizionale della Settimana Santa di Pasqua. Sono 85 i posti a tavola, messi a disposizione per gli ospiti del dormitorio comunale. Alla cena saranno presenti il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l'assessore alle Politiche Sociali, Luca Trapanese. Il Comune ha voluto offrire ai senza dimora della città una cena nella tipica tradizione culinaria partenopea. Un gesto di solidarietà e di vicinanza a chi è più debole e non ha una casa e un tetto sotto cui dormire.

Alla ludoteca comunale caccia alle uova con i bimbi

Ma non finisce qui. Tra le iniziative del Comune per la Settimana Santa di Pasqua, questa mattina, alle 10,30, si è tenuto presso la Ludoteca CittadiNa un evento organizzato in occasione delle festività pasquali. I bambini hanno potuto divertirsi con la caccia alle uova. Un'attività patrocinata dal Comune di Napoli e completamente gratuita.

L'arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, invece, ha deciso di trascorrere la serata del Giovedì Santo al campo rom di Viale della Resistenza a Scampia. Qui, ha officiato la liturgia della lavanda dei piedi, che nella fede cattolica segue l'ultima cena. Domani, invece, la Via Crucis del Venerdì Santo si terrà a Ponticelli, quartiere flagellato dalle faide di camorra e dagli scontri tra i clan, segnato dalla lotta tra bande di baby gang e dalla dispersione scolastica degli studenti delle scuole elementari e medie.