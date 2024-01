A Napoli nuove divise per i postini a prova di caldo e gelo e tablet per pagare i bollettini a domicilio Consegnate le nuove divise agli oltre 1.200 portalettere napoletani di Poste Italiane. Ecco come riconoscerli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Napoli arrivano le nuove divise per i postini di Poste Italiane. Realizzate con tessuti riciclabili ultra-moderni, traspiranti e protettive, in grado di resistere sia al caldo torrido e all'afa estivi che al freddo polare invernale. In dotazione anche i nuovi tablet, con i quali si potranno pagare i bollettini di conto corrente a domicilio o inviare raccomandate. Le nuove divise sono state consegnate ai 1261 portalettere partenopei. Sono caratterizzate da un nuovo design che unisce funzionalità ed estetica, con i colori classici di Poste italiane, il giallo e il blu, a cui si aggiunge il grigio.

Nuove divise dopo 5 anni per i portalettere di Napoli

Dopo 5 anni, si cambia look. I pantaloni sono composti di materiali tecnici e traspiranti, foderati con tessuto K-Flex, per chi svolge attività in continuo movimento; le polo, sia a manica lunga che corta, sono tessute con fibre altamente protettive dai raggi UV; la nuova giacca invernale 3 in 1, dotata di corpetto autoportante adattabile a qualsiasi contesto, in classe 2 per l’alta visibilità, in conformità alla normativa UNI EN ISO 20471:2017, in classe 4 per impermeabilità e traspirabilità, è altamente protettiva ma con un peso contenuto. Tali caratteristiche sono pensate per permettere agli addetti al recapito di svolgere sempre più efficacemente il loro ruolo, in continua evoluzione, al servizio della collettività.

Le divise, realizzate tenendo conto dei suggerimenti raccolti con un sondaggio interno realizzato in fase di progettazione, si aggiungono ad altre innovative dotazioni fornite ai postini del Napoletano: tra queste ci sono i nuovi palmari che permettono di offrire a domicilio servizi come il pagamento dei bollettini di conto corrente o l’invio di una raccomandata. Novità che, insieme alle consegne previste anche nel pomeriggio e nel fine settimana, rendono sempre più ampia e flessibile l’offerta di Poste Italiane.

Poste Italiane, "consapevole del ruolo cruciale che l’attività svolta dai portalettere ricopre nei grandi e piccoli centri – spiega in una nota – si impegna quotidianamente nello sviluppo della logistica legata all’e-commerce con l’obiettivo di rispondere a tutte le esigenze dei cittadini in termini di semplicità, velocità e facilità di accesso ai servizi".

Per Lucio Micillo, responsabile Qualità del recapito per la città di Napoli di Poste Italiane,

«Le divise invernali e estive fornite ai portalettere di Napoli e provincia sono ispirate ai valori di sostenibilità ambientale e sicurezza, fondamentali per Poste Italiane: in questo senso, sia i materiali utilizzati che i fornitori sono certificati. Le nuove tenute dei postini, facilmente individuabili dalla popolazione, si possono considerare a tutti gli effetti dei dispositivi di protezione individuale». Poste rilancia l’impegno sul piano dell’efficienza ecologica anche con una flotta di mezzi “green” in costante incremento. «Oggi viaggiano a Napoli e provincia circa 200 tra veicoli ibridi e elettrici. Sono mezzi orientati in particolare all’e-commerce con tre e quattro ruote, attrezzati con vani di carico che consentono di trasportare volumi maggiori».