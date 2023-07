A Napoli divieto di balneazione sul Lungomare. Acqua inquinata anche a Marechiaro Il Comune ha decretato il momentaneo divieto di balneazione nella fascia costiera di via Partenope dopo i rilievi dell’Arpac.

A cura di Valerio Papadia

È assolutamente vietato, almeno per il momento, fare il bagno sul Lungomare di Napoli. L'amministrazione comunale ha difatti emanato una apposita ordinanza sindacale con la quale sancisce, momentaneamente, il divieto di balneazione nella fascia costiera di via Partenope. La decisione del Comune di Napoli è arrivata dopo che i rilievi effettuati dall'Arpac – l'Agenzia regionale per la protezione ambientale – che hanno evidenziato un elevato inquinamento del mare.

A Marechiaro troppi enterococchi in mare

Con la stessa ordinanza sindacale, l'amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza anche a non fare, per il momento, il bagno a Marechiaro. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale, infatti, dopo un prelievo di campioni dal mare a 250 metri dalla costa di Posillipo, ha rivelato una concentrazione di enterococchi intestinali superiore ai limiti consentiti.

Si tratta di batteri molto simili agli streptococchi, a cui in effetti fino al 1984 erano accomunati. Gli enterococchi intestinali possono essere responsabili, tra le altre cose, di molte patologie come: infezioni del tratto urinario, batteriemia, diverticoliti, endocarditi batteriche e addirittura meningiti. Questo tipo di batteri si contraddistingue anche per un'alta resistenza agli antibiotici.