A Napoli anche l’ex cinema Empire diventa un supermercato Anche l’ex Empire, cinema chiuso da oltre vent’anni, diventerà altro: è in previsione l’apertura di un grosso supermercato nella zona, tra Chiaia e Mergellina.

A cura di Redazione Napoli

L'ex cinema Empire di via Francesco Giordani, al confine tra Mergellina e Chiaia, non sarà mai più una sala per proiezioni cinematografiche: a vent'anni dalla sua chiusura nuova vita per l'immobile, 800 metri quadrati su due piani, all'interno di un palazzo di fine anni Cinquanta, che sarà un supermercato di una nota catena campana.

I lavori all'ex cinema Empire, preoccupano i residenti che lamentano ovviamente i rumori (ormai diventati costante della città) ma anche e soprattutto temono che l'affluenza al supermarket aggravi la situazione viabilità e quindi anche inquinamento dell'area. Nella zona non mancano strutture di Gdo (Grande distribuzione organizzata) anche se prevalentemente l'area è affollata di istituti di credito e grossi bar. A quanto si apprende i lavori dovrebbero durare piuttosto a lungo e l'apertura della struttura commerciale è prevista per fine 2023 se non addirittura 2024.

Napoli, i cinema che hanno chiuso

L'apertura del supermercato in via Giordani al posto del cinema si somma alle tante sale che nel corso di questi decenni sono diventate altro: le ultime in ordine di tempo sono il cinema Arlecchino in via Alabardieri, l'Adriano in via Monteoliveto e l'ultimo in ordine di tempo l'Arcobaleno al Vomero che è diventato un grosso negozio cinese.