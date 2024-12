video suggerito

A Napoli 500 poliziotti in più, Esercito nelle piazze e telecamere ovunque: il piano della Prefettura Il Prefetto Di Bari: “In arrivo 500 poliziotti in più, potenzieremo le telecamere. La città in grado di accogliere centinaia di migliaia di turisti” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Napoli sono in arrivo 500 poliziotti in più per aumentare la sicurezza nelle strade e impedire aggressioni, rapine e atti criminali di ogni tipo. Una fitta rete di telecamere di videosorveglianza, potenziata rispetto all'attuale, controllerà piazze e strade, consentendo alle forze dell'ordine di stanare i criminali. Tutto questo si aggiunge alle mosse già attuate dalla Prefettura di Napoli, come l'istituzione dei drappelli fissi dell'Esercito Italiano in piazza Dante e in piazza Mercato, con postazioni H24 nell'ambito dell'operazione Strade Sicure.

La città si blinda per le feste di Natale e l'avvento dell'anno nuovo. Il 2025, anno del Giubileo, sarà anche quello di una maggiore sicurezza in città. Lo ha spiegato senza mezzi termini il Prefetto Michele di Bari, che oggi pomeriggio ha presieduto una riunione del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza in vista della visita di domani in città dei Reali di Spagna, Re Felipe VI di Borbone e la Regina consorte Letizia Ortiz e del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.

Il Prefetto: "Poliziotti e telecamere a Napoli contro il crimine"

"Ci stiamo preparando a un piano particolare di controllo del territorio a Napoli – ha detto il Prefetto Di Bari – tenendo conto dei rinforzi annunciati dal ministro Piantedosi e che arriveranno a breve. Si tratta, al momento, di circa 500 unità delle forze dell'ordine, che ci consentiranno un dispiegamento non indifferente". Un potenziamento dell'organico che "si aggiunge anche al fatto che il sistema di videosorveglianza sta dando buoni frutti e che vede altri apparecchi pronti per essere installati. Si sta andando avanti con una certa velocità da parte soprattutto del Comune di Napoli. Quindi questo sistema, unito a tutto ciò che noi già oggi abbiamo e stiamo dispiegando, ci fa ben sperare".

A Napoli in arrivo 380mila turisti a Natale

A Natale, intanto, si prevede l'arrivo di 380mila turisti nel capoluogo partenopeo. Numeri che non preoccupano le istituzioni. "Napoli è stata tranquillamente visitabile nei mesi scorsi – commenta Di Bari – quando abbiamo già avuto numeri record di turisti. Se ne attendono tanti altri, ma questa è una città pronta all'accoglienza, come sempre. Si stanno perfezionando tutti i servizi da parte del Comune e degli altri enti coinvolti: per il 24 e il 31 dicembre, ad esempio, abbiamo chiesto un allungamento degli orari delle corse dei trasporti pubblici proprio per evitare problematiche determinate anche dalla folla di turisti. C'è una forte attenzione su questi temi, non potrebbe essere diversamente, ma soprattutto c'è una sinergia tra gli enti locali e le forze di polizia per garantire sicurezza creando meno disagio possibile alle persone".