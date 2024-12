video suggerito

Reali di Spagna e Mattarella domani a Napoli, piazza del Plebiscito e Lungomare blindati: piano traffico Per la visita dei Reali di Spagna e del Presidente Mattarella a Napoli il Comune ha previsto un piano traffico con la chiusura di alcune strade. Deviate le linee bus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Piazza del Plebiscito e Lungomare blindati a Napoli, domani, giovedì 12 dicembre 2024, per la visita di Re Felipe VI di Spagna e della Regina Consorte Letizia Ortiz e del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, per gli 800 anni dell'Università Federico II. Al Teatro di San Carlo di Napoli si terrà la Cerimonia di conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Scienze Sociali e Statistiche al Re di Spagna.

Per l'occasione, il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano traffico, concordato con la Questura e la Prefettura di Napoli, che prevede la chiusura di alcune strade, mentre saranno modificati i percorsi di alcune linee bus.

Reali di Spagna a Napoli, il piano traffico per giovedì 12 dicembre 2024

L'ordinanza del Comune di Napoli prevede l'istituzione per il giorno 12 dicembre 2024 di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in alcune strade cittadine per la visita del Presidente della Repubblica e dei Reali di Spagna. Il piano di viabilità prevede di istituire per il giorno 12 dicembre 2024:

1. dalle ore 00:01, fino a cessate esigenze del medesimo giorno, il divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta in:

a) via Ferdinando Russo;

b) piazza Salvatore Di Giacomo;

c) intero perimetro del Grand Hotel Vesuvio;

d) via San Carlo;

e) via Cesario Console;

f) via Vittorio Emanuele;

g) piazza Trieste e Trento;

2. dalle ore 07:00, fino a cessate esigenze del medesimo giorno, il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli delle forze dell’ordine, i veicoli per le emergenze ed il soccorso: in via Ferdinando Russo

3. dalle ore 12:00, fino a cessate esigenze del medesimo giorno:

a) la sospensione: a.1) del parcheggio riservato al trasporto pubblico non di linea (taxi) in via San Carlo a.2) della fermata riservata ai veicoli adibito al trasporto pubblico in servizio di linea (bus) in via San Carlo

b) il divieto di transito veicolare: b.1) in via San Carlo; b.2) nella carreggiata di piazza del Plebiscito antistante l’edificio della Prefettura;

c) il senso unico di circolazione: c.1) in piazza Carolina, dalla confluenza di via Giovanni Serra a quella di via Chiaia; c.2) in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento; d) per i veicoli che da via Chiaia si immettono su piazza Trieste e Trento, obbligo di svolta a sinistra in direzione di via Nardones.

Le linee bus deviate

Contemporaneamente, il dispositivo di traffico temporaneo in via San Carlo- piazza Trieste e Trento prevede le seguenti modifiche ai percorsi di alcune linee bus Anm:

Linea E6: Temporaneamente sospesa.

Linea R2: In partenza dal Brin giunta in via Vittorio Emanuele III, effettuerà un'inversione di marcia, per poi riprendere il proprio percorso.

Si rende necessario sopprimere la Fermata n. 2174 in via San Carlo.