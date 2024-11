video suggerito

Mattarella, Re Felipe e la Regina Ortiz di Spagna a Napoli il 12 dicembre per gli 800 anni della Federico II I Reali di Spagna saranno a Napoli il 12 dicembre. Atteso anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A cura di Pierluigi Frattasi

Re Felipe di Spagna (a sinistra) e Sergio Mattarella (a destra)

Il Presidente della Repubblica Italina, Sergio Mattarella, il Re Felipe VI di Borbone di Spagna e la Regina consorte Letizia Ortiz a Napoli il 12 dicembre prossimo per gli 800 anni dell'Università Federico II. La visita dei Reali di Spagna nel capoluogo partenopeo è ormai ufficiale e dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, nel corso di un viaggio in Italia che li porterà prima a Roma, l'11 dicembre, quindi, a Napoli e infine a Palermo. Anche il Capo dello Stato potrebbe essere in città il 12 dicembre, per partecipare ad un'iniziativa al Teatro San Carlo, come anticipa il Corriere del Mezzogiorno, anche se al momento la sua presenza non è stata ancora annunciata sul sito del Quirinale.

La visita dei Reali di Spagna a Napoli

L'occasione, come detto, potrebbe essere un evento culturale per omaggiare l'anniversario degli 800 anni della fondazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, con un evento da tenersi proprio in quei giorni presso il Massimo Lirico partenopeo. È previsto anche un incontro con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, recentemente eletto anche presidente dell'Anci, l'associazione nazionale dei Comuni Italiani. Al momento, però, l'iniziativa non è stata ancora annunciata ufficialmente dall'ateneo fridericiano. I Reali di Spagna, ad ogni modo, saranno in Italia, in visita di Stato, tra mercoledì 11 e venerdì 12 dicembre prossimi. Nella prima giornata di visita, a Roma, il Re Felipe di Spagna incontrerà Mattarella e i presidenti di Camera e Senato e terrà una prolusione al Parlamento italiano. Ci sarà poi l'incontro con la premier Giorgia Meloni e quindi un omaggio ai caduti militari italiani all’Altare della Patria, dove sarà deposta una corona di fiori.

Non è la prima volta a Napoli del Re Felipe, che quest'anno ha celebrato il 10 anno di regno. Il Capo di Stato spagnolo era già stato nel capoluogo partenopeo al Teatro San Carlo, in compagnia di Mattarella e del Presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo De Sousa, già nel 2019, in occasione del XIII Simposio COTEC – Competitività Tecnologica Europa. Il viaggio in Italia dei Reali spagnoli arriva a tre anni dalla visita di Stato di Mattarella nel Paese iberico, avvenuta a novembre 2021.