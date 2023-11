L’Università Federico II di Napoli compie 800 anni: Mattarella inaugura il nuovo anno accademico Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurerà il nuovo anno accademico della Federico II, in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dell’ateneo napoletano.

A cura di Valerio Papadia

La sede principale dell’Università Federico II di Napoli

Fondata nel 1224, è una delle università più antiche del mondo: la Federico II di Napoli si prepara a compiere 800 anni di storia. Proprio per dare il via alle celebrazioni per questo importante anniversario, l'anno accademico 2023/2024 dell'ateneo napoletano sarà inaugurato, lunedì 13 novembre, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: l'appuntamento è nell'Aula Magna storica dell'ateneo; oltre al capo dello Stato, sarà presente all'inaugurazione dell'anno accademico anche la ministra dell'Università e della Ricerca Annamaria Bernini. Non solo: Mattarella inaugurerà anche i nuovi ambulatori specialistici del plesso di Scampia della Federico II.

Per gli 800 anni dell'ateneo partenopeo, l'intenzione del Rettore Matteo Lorito è quella di lasciare il segno. "800 anni vuol dire più di 30 generazioni di studenti, penso ai tre Presidenti della Repubblica che abbiamo laureato, ai 10-11 rettori in carica in questo momento laureati qui, ma il vero significato credo sia quello di ricordare il simbolo di una università che è stata voluta, istituita dallo Stato, una università pubblica nel senso pieno della parola" ha sottolineato Lorito.

Laurea honoris causa ad Andrea Bocelli. Alberto Angela narra la storia della Federico II

Un calendario ricco di eventi, che andranno avanti fino al 2024 e alla conclusione dell'anno accademico e che celebreranno questo importante traguardo. Martedì 14 novembre, ad esempio, sarà conferita una laurea honoris causa ad Andrea Bocelli, mentre il 5 giugno 2024, giorno vero e proprio del compleanno dell'ateneo, Alberto Angela racconterà la storia dell'Università Federico II di Napoli.