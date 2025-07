Auto incendiata sulla Tangenziale di Napoli, fiamme sul ponte di piazza Ottocalli a 60 metri d’altezza

Auto incendiata sulla Tangenziale di Napoli, oggi pomeriggio, mercoledì 16 luglio. Il veicolo è stato avvolto dalle fiamme ed è rimasto bloccato sul viadotto che sovrasta piazza Ottocalli. Un ponte che si trova a 60 metri d'altezza, al di sotto del quale ci sono anche palazzi, con negozi, case e uffici. Una densa colonna di fumo nero si è levata in cielo, visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Al momento non è chiaro se l'incendio sia stato legato ad un guasto tecnico della vettura oppure se provocato da uno scontro. Le fiamme, ad ogni modo, hanno avvolto in poco tempo tutto l'abitacolo, come si vede nelle immagini pubblicate da Fanpage.it, creando momenti di tensione tra gli automobilisti in transito.

Sembra ad ogni modo che il conducente sia riuscito ad accostare in tempo e ad abbandonare l’auto prima che l’incendio si propagasse. Non si registrerebbero feriti, al momento, ma l’episodio ha causato rallentamenti e lunghe code sulla Tangenziale, già congestionata nelle ore di punta. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e gli ausiliari del traffico di Tangenziale.