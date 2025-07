Vomero, due auto distrutte dalle fiamme: paura in via Piscicelli

Due auto in fiamme in via Piscicelli al Vomero. Arrivano i vigili del fuoco. Paura tra i residenti.

Due auto in fiamme in via Piscicelli al Vomero, oggi pomeriggio, mercoledì 16 luglio. Attimi di paura nella strada del quartiere collinare, dove si trovano anche diversi istituti scolastici, a causa di un incendio che ha coinvolto due autovetture, una Opel e una Nissan. Non è chiaro quale sia l'origine del rogo, che potrebbe essere stato legato ad un malfunzionamento di una delle due vetture. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno iniziato subito le operazioni di spegnimento.

Intervento dei vigili del fuoco in via Piscicelli

Anche tanti curiosi si sono fermati per cercare di capire cosa stesse accadendo ed hanno chiamato i soccorsi. Per fortuna, a quanto si apprende, non ci sono stati feriti. Solo un grosso spavento da parte degli abitanti della zona. Nelle stesse ore, un'altra auto è andata in fiamme, questa volta sul ponte della Tangenziale di Napoli che precede l'uscita di Corso Malta, in corrispondenza di piazza Ottocalli, sul lato opposto della città di Napoli, rispetto al Vomero.

Il veicolo, in questo caso, una Mini Country di coloro blu, è stato avvolto dalle fiamme ed è rimasto bloccato sul viadotto a 60 metri d'altezza. Dal rogo si è levata una colonna di fumo nero. Anche in questo caso, per fortuna, non ci sono stati feriti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e gli ausiliari del traffico di Tangenziale. I pompieri hanno provveduto a domare le fiamme in poco tempo. Ciò nonostante, ci sono state lunghe code e si è formato del traffico, anche a causa della concomitanza dell'ora di punta per i rientri a casa dei pendolari dagli uffici.