Letame davanti alla Prefettura e tensioni con la polizia al corteo contro Ddl Sicurezza a Napoli Questa sera nel centro di Napoli corteo contro il Dl Sicurezza: i manifestanti hanno scaricato letame davanti al Palazzo di Governo, in piazza del Plebiscito.

A cura di Nico Falco

Il letame scaricato davanti alla Prefettura, presidiata dalla Polizia (foto Mezzocannone Occupato)

Momenti di tensione ci sono stati questa sera, 4 aprile, nel corso della manifestazione promossa dalla rete "A pieno regime – NO ddl sicurezza": un gruppo di giovani ha lanciato del letame davanti alla sede della Prefettura di Napoli, in piazza del Plebiscito, presidiata da un folto cordone di polizia. Tra i manifestanti e gli agenti c'è stato un confronto, anche verbale, durato una manciata di minuti, fino a quando il corteo, composto da un centinaio di persone, si è spostato in direzione di piazza Municipio.

I manifestanti sono partiti da largo Berlinguer, alcuni hanno sfilato lungo via Toledo dietro uno striscione con la scritta: "Fermiamo il golpe burocratico. Smantelliamo il governo Meloni. No ddl sicurezza". Arrivati in piazza del Plebiscito c'è stato il lancio del letame, a pochi metri dal Palazzo di Governo. La Cgil ha aderito alla manifestazione. Il segretario generale di Napoli e Campania, Nicola Ricci, ha detto: "Il Governo in queste ore ha riunito il Consiglio dei ministri per fare un altro colpo di mano, evitare confronti in parlamento e limitare ulteriormente la democrazia. Il decreto che noi chiamiamo decreto sicurezza, il 1660, non va bene, lede il diritto di manifestare in piazza, di riunirsi, di scioperare e soprattutto lede la libertà del diritto di sciopero, gli studenti che protestano per una scuola e un'università pubblica libera. È un'idea di democrazia che non ci convince".