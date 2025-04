Napoli, nel B&B telecamere nascoste in doccia e camera: chiuso per 60 giorni

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un B&B dell'Arenella, nella zona collinare di Napoli, è stato chiuso per sessanta giorni dalla Questura di Napoli, dopo la scoperta al suo interno di telecamere nascoste nel bagno e nella camera da letto. Ad accorgersene era stata una coppia di ospiti, che ha chiamato la Polizia che ne ha accertato l'effettiva presenza. Per il proprietario, un 38enne napoletano, è scattata invece la denuncia per diffusione di riprese e registrazioni fraudolente.

Le telecamere nascoste in bagno e camera da letto

Tutto è accaduto lo scorso 14 marzo, quando una coppia di ospiti della struttura, che si trova nel quartiere dell'Arenella, aveva chiamato la polizia del Commissariato Vomero per segnalare loro la presenza di due telecamere nascoste nella stanza dove alloggiavano. Gli agenti, giunti sul posto, avevano effettivamente trovato le telecamere, perfettamente funzionanti, sia nel bagno che nella camera da letto, denunciando così il proprietario e segnalando il tutto anche alla Questura di Napoli, che quest'oggi ha disposto per l'intera struttura la sospensione di sessanta giorni dell'attività, al fine di "scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini".

Il proprietario rischia fino a 4 anni di reclusione

Il 38enne proprietario del B&B rischia ora fino a quattro anni di reclusione per diffusione di riprese e registrazioni fraudolente. Le indagini proseguono per capire se sia trattato di un caso isolato o se ci siano stati altri precedenti all'interno della struttura. Per legge, infatti, non sono consentite telecamere all'interno dei locali di una struttura ricettiva neppure per motivi di videosorveglianza, se non in condizioni specifiche ed esclusivamente nelle aree comuni, rispettando le normative vigenti. In nessun caso, invece, è possibile installarle, anche se spente, all'interno di camere da letto o bagni.