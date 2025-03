video suggerito

Telecamere puntate sul letto e sulla doccia: scoperta inquietante nella stanza di un B&B all'Arenella Il proprietario della struttura ricettiva, un uomo di 38 anni, è stato denunciato dai poliziotti, che hanno accertato la presenza delle telecamere nella stanza.

A cura di Valerio Papadia

Una scoperta inquietante quella effettuata nella stanza di un B&B all'Arenella, quartiere collinare di Napoli: una coppia, che stava soggiornando nella suddetta stanza, ha richiesto l'intervento della Polizia di Stato dopo aver notato la presenza di due telecamere. I poliziotti del commissariato Vomero, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti nella struttura ricettiva come detto su richiesta della coppia e hanno ispezionato la stanza, riscontrando effettivamente la presenza delle due telecamere: nello specifico, una di queste inquadrava il letto, mentre l'altra era puntata sulla doccia.

Pertanto, al termine dei controlli, gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto a denunciare il proprietario della struttura ricettiva alla competente Autorità Giudiziaria: nella fattispecie, si tratta di un uomo di 38 anni, con precedenti di polizia, che deve rispondere di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia di Stato per verificare se effettivamente esistano riprese di quanto accadeva nella stanza in questione.