A Chiaia si gira la nuova serie Netflix di Pappi Corsicato: set tra le boutique di via Calabritto Le riprese della serie Tv con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti nei negozi del lusso tra la Riviera di Chiaia e piazza dei Martiri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Giacomo Gianniotti / Instagram

La nuova serie Netflix di Pappi Corsicato "L'inganno" si gira a Chiaia, tra le boutique di via Calabritto, la via dello shopping di lusso di Napoli. La serie è prodotta da Cattleya, in collaborazione con la Fondazione Film Commission Regione Campania, e ha come protagonisti Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti. Il set è stato allestito all'interno di una prestigioso salone di moda che affaccia sulla strada. Per l'occasione, il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano traffico.

Le altre location de "L'inganno" a Napoli

"L'inganno" è solo una delle ultime grandi produzioni cinematografiche arrivate a Napoli negli ultimi tempi. Tra le location scelte nel capoluogo c'è anche Mergellina, dove negli scorsi giorni è stato realizzato un finto ingorgo di auto, nei pressi dello spiazzo antistante la Fontana del Sebeto, in un'area che è solitamente interdetta alla circolazione e riservata alla sosta dei veicoli. Nessun disagio, quindi, per gli automobilisti napoletani.

I panorami di Napoli, però, troveranno ampio spazio nella nuova serie televisiva. Tra le varie location partenopee, infatti, come anticipato da Fanpage.it, figurano anche via Orazio, via Posillipo e via Caracciolo. Altre riprese avverranno in piazza dei Martiri e in via Riviera di Chiaia.

La serie trasmessa su Netflix nel 2024

Le riprese della nuova serie Netflix "L'Inganno" sono partite negli scorsi giorni in Penisola Sorrentina. La fiction è ispirata alla serie britannica "Gold Digger" e racconta la storia di un amore senza tempo tra Gabriella, una affascinante imprenditrice 60enne, e Elia, 30enne, coetaneo del figlio maggiore di lei. La serie dovrebbe poi andare in onda sulla piattaforma streaming Netflix nel 2024. Tra le location sono state scelte anche Positano e Amalfi.