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Napoli, poiana di Harris recuperata dai carabinieri in via Nuova Villa e restituita a ditta di Pozzuoli

Intervento dei carabinieri dopo una segnalazione al 112: il rapace, fuggito giorni prima, è stato riconsegnato ai proprietari.
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A cura di Redazione Napoli
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I carabinieri sono intervenuti in via Nuova Villa, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, periferia Orientale di Napoli a seguito di una segnalazione giunta al 112. Sul lato della strada, sopra alcuni dissuasori mobili, i militari hanno individuato una poiana di Harris munita di anello di riconoscimento. Dagli accertamenti è emerso che il rapace appartiene a una ditta di disinfestazioni con sede a Pozzuoli, dalla quale si era allontanato alcuni giorni prima.

Perché una ditta di disinfestazione ha un uccello rapace? Questo tipo di volatile – e più in generale la falconeria – nella disinfestazione ha un compito specifico: allontanare in modo naturale volatili infestanti, principalmente piccioni e gabbiani, da centri storici, aeroporti, industrie e monumenti, una  "dissuasione biologica" che sfrutta l'istinto predatorio dei rapaci per terrorizzare gli infestanti senza ucciderli.

La poiana è risultata in buono stato di salute. Dopo le verifiche effettuate con il personale dell’Asl, l'animale è stato affidato ai legittimi proprietari.

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