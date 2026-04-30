Napoli, poiana di Harris recuperata dai carabinieri in via Nuova Villa e restituita a ditta di Pozzuoli

I carabinieri sono intervenuti in via Nuova Villa, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, periferia Orientale di Napoli a seguito di una segnalazione giunta al 112. Sul lato della strada, sopra alcuni dissuasori mobili, i militari hanno individuato una poiana di Harris munita di anello di riconoscimento. Dagli accertamenti è emerso che il rapace appartiene a una ditta di disinfestazioni con sede a Pozzuoli, dalla quale si era allontanato alcuni giorni prima.

Perché una ditta di disinfestazione ha un uccello rapace? Questo tipo di volatile – e più in generale la falconeria – nella disinfestazione ha un compito specifico: allontanare in modo naturale volatili infestanti, principalmente piccioni e gabbiani, da centri storici, aeroporti, industrie e monumenti, una "dissuasione biologica" che sfrutta l'istinto predatorio dei rapaci per terrorizzare gli infestanti senza ucciderli.

La poiana è risultata in buono stato di salute. Dopo le verifiche effettuate con il personale dell’Asl, l'animale è stato affidato ai legittimi proprietari.